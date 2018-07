NFL - Arizona Cardinals: Patrick Peterson: Josh Rosen "das Gegenteil der Berichte"

MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Cubs @ Padres MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Cubs @ Padres MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers

Die Arizona Cardinals haben erstmals seit vielen Jahren wieder einen vielversprechenden Rookie-Quarterback in ihren Reihen - und Josh Rosen hinterlässt bereits einen Eindruck auch bei den Routiniers, inklusive Patrick Peterson. Der Cornerback sprach außerdem über die neue Defense in der Wüste.

Als Gast in der The Rich Eisen Show schwärmte Peterson von Rosen: "Ich bin sehr beeindruckt. Zu sehen, wie er schon Anpassungen an der Line vornimmt und dafür sorgt, dass jeder richtig aufgestellt ist - das wirkte fast, als wäre er schon länger dabei. Ich war sehr, sehr beeindruckt von seinen Auftritten im Spring Camp, im Minicamp und in den OTAs. Er ist bisher sehr fokussiert."

Außerdem adressierte Arizonas Star-Cornerback auch die Berichte rund um Rosen. Vor dem Draft wurde der immer wieder als eigenwilliger Typ charakterisiert, der zwar sehr intelligent ist, dementsprechend aber auch konstant gefordert werden müsse, um seine Konzentration auf Football hoch zu halten. Auch Berichte, wonach Rosen mitunter kein einfacher Mitspieler sei, kursierten.

Er selbst gebe ohnehin nicht allzu viel auf die Berichte vor dem Draft, betonte Peterson, "aber ganz ehrlich: Seitdem er hier bei uns ist, war er das genaue Gegenteil der Berichte. Wie er die Offense schon versteht und mit den Jungs kommuniziert, das hat mich sehr beeindruckt. Seine Wurfmechanik, seine Präsenz in der Pocket und seine Spielintelligenz - all das ist herausragend."

Josh Rosens College-Stats:

Jahr Spiele Comp/Att Yards TD INT 2015 13 292/487 3.669 23 11 2016 6 137/231 1.915 10 5 2017 11 283/452 3.756 26 10

Peterson: Cardinals-Defense wird "viel einfacher"

Auf der anderen Seite des Balles werden die Cardinals derweil mit einem ganz anderen Ansatz auftreten, als in den vergangenen Jahren: Weniger kompliziert und dafür schneller.

Der neue Head Coach Steve Wilks bringe "eine andere Atmosphäre mit. Das ist weder positiv, noch negativ gemeint. Er hat einfach einige Dinge verändert. Wir spielen schnell, das mag jeder. Defensiv werden wir viel einfacher spielen, als noch in den vergangenen beiden Jahren."

So sei in der neuen Defense der Ansatz kein Geheimnis: "Wenn wir Cover-3 spielen, ist klar, dass wir niemanden mit dem Scheme schlagen. Wir wollen, dass sich Teams auf uns einstellen. Das wird uns gefährlicher machen. Wir wollen schneller spielen und weniger mentale Fehler machen."