Down, Set, Talk! Der NFL-Podcast: Texans, Jaguars und Co.: Die AFC South in der Analyse

Die AFC South hat sich über die vergangenen Jahre von einer der schwächsten zu einer der interessantesten Divisions gemausert - und das obwohl die Indianapolis Colts, lange das Aushängeschild der Division, aktuell das schwächste Team mit dem größten Fragezeichen sind. Was können die Houston Texans erreichen, wenn alle fit bleiben? Können die Jacksonville Jaguars an ihre Vorsaison anknüpfen? Und was passiert bei den Tennessee Titans mit neuem Trainerstab?

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

In der neuen Ausgabe geht die Offseason-Division-Reihe weiter: Jede einzelne Division wird ausführlich unter die Lupe genommen, Zu- und Abgänge, der Draft und der Ausblick diskutiert. Weiter geht's mit der AFC South!

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify.

NFL Podcast Down, Set, Talk! Folge 13 - AFC South analysiert

Die Jaguars standen schon in der vergangenen Saison kurz vor dem Einzug in den Super Bowl - trotz, und nicht wegen, Blake Bortles. Was also soll 2018 anders werden? Wie weit können die Jags mit ihrem ungewöhnlichen Ansatz kommen?

Auch die Titans waren in der vergangenen Saison ein Playoff-Team, und das obwohl Marcus Mariota nicht den erhofften nächsten Schritt machte. Welche Rolle spielte dabei der Trainerstab? Anders gesagt: Wie werden die Titans in der kommenden Spielzeit mit neuen Coaches auftreten?

In Houston derweil hadern die Texans mit dem Verletzungspech. Was ist möglich, wenn J.J. Watt, Whitney Mercilus und Deshaun Watson in diesem Jahr alle fit bleiben? Wohin kann der Weg für Houston gehen - und wo müssen sich die Texans umstellen?

Bei Indianapolis fokussiert sich alles auf eine Personalie: Kann Andrew Luck wieder spielen? Und falls ja: wie viel kann er aus diesem Team heraus holen? Die AFC South bringt jede Menge Fragen mit sich, in Folge 13 des Down, Set, Talk! Podcasts steht die Division ganz im Fokus. Viel Spaß!

Der Rundown von Folge 13 sieht so aus:

03:33 - News

05:55 - Quick Question

10:57 - Team-Analyse: Houston Texans

36:33 - Team-Analyse: Indianapolis Colts

1:01:00 - Team-Analyse: Tennessee Titans

1:20:51 - Team-Analyse: Jacksonville Jaguars

1:40:00 - Ausblick

