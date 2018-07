Down, Set, Talk! Der NFL-Podcast: Power Rankings, Hype-Gefahr - und Mailbag

MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays

Die große Offseason-Division-Serie ist abgehakt - Zeit für die erste Einordnung! Wie stehen die 32 Teams zum Start der Training Camps da? Welche Fans dürfen sich berechtigte Hoffnungen machen und wen erwartet eine eher schwierige Saison? Außerdem in Folge 14: Der Mailbag mit euren Fragen! Mit neuen Regeln, Hype-Teams und Überraschungen.

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Nach acht Folgen ist die Offseason-Division-Serie abgeschlossen - wer eine Folge verpasst hat, wir haben in jeder Episode uns ganz einer Division gewidmet, die Zu- und Abgänge in der Free Agency und im Draft für die Teams diskutiert und über Stärken und Schwächen der Teams gesprochen.

Anschließend geht es jetzt an die Einordnung - und das bedeutet! Power Ranking! In Folge 14 vergleichen wir unsere Rankings und öffnen erstmals in der Down, Set, Talk! Geschichte den Mailbag.

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify. Viel Spaß!

NFL Podcast Down, Set, Talk! Folge 14 - Power Ranking und Hype

Die Eagles sind der amtierende Champion - gehen sie aber auch als der Top-Favorit in die kommende Saison? Wo stehen die Patriots? Kommen die Packers zurück? Und welches ist eigentlich hinter New England und Pittsburgh die dritte Kraft in der AFC?

In Folge 14 geht es zunächst um unsere Power Rankings! Wir diskutieren unsere Top-Gruppe und den Tabellen-Keller sowie vor allem die Teams, bei denen wir deutlich unterschiedlicher Meinung sind.

Außerdem geht's an eure Fragen: Wer wird positiv, wer negativ überraschen? Welche Hype-Teams sind mit Vorsicht zu genießen? Was wird aus Earl Thomas, welche neuen Regeln werden das Spiel verändern - und welcher Head Coach fliegt als erstes?

Folge 14 ist also vollgepackt mit interessanten Themen zur ganzen NFL, viel Spaß dabei!

Der Rundown von Folge 14 sieht so aus:

02:53 - News (Le'Veon Bell, Brandin Cooks und Co.)

17:52 - Power Ranking

51:58 - Mailbag: Top&Flop Playoff Teams

1:00:20 - Mailbag: Neue Regeln

1:06:51 - Mailbag: Hype-Gefahr

1:11:10 - Mailbag: Welcher Head Coach fliegt als erstes?

1:17:05 - Mailbag: Wie funktioniert ein Playbook?

1:20:03 - Mailbag: Wird Earl Thomas getradet?

1:21:16 - Mailbag: Top-5 Backup-Quarterbacks

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns