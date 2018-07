NFL News: Donald Trump bezeichnet neue Hymnenregelung als "dumm"

MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Nationals @ Pirates MLB Yankees @ Orioles MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Athletics @ Astros MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Yankees @ Indians MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Rays @ Twins MLB Diamondbacks @ Braves MLB Angels @ Dodgers MLB Yankees @ Indians MLB Rays @ Twins MLB All-Star Futures Game: USA – World MLB Athletics @ Giants MLB Angels @ Dodgers MLB All-Star Game: National League -

American League MLB MLB All-Star Game MLB Cardinals @ Cubs

Donald Trump und seine Statements gegenüber der NFL. Ein Kapitel, das kein Ende zu nehmen scheint. Der US-Präsident fand jüngst auf einer Wahlkampfveranstaltung wieder die Gelegenheit, sich zur neuen Hymnenregelung der NFL zu äußern und bezeichnete diese als "dumm".

"Das ist noch schlechter, als nicht zu stehen", sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Montana und stellte für sich fest: "Es bringt nichts." Damit reagierte der US-Präsident auf die neue Hymnenregelung der NFL, die es Spielern verbietet während der Hymne zu knien, es ihnen aber erlaubt, ihren Protest durch einen Aufenthalt in der Umkleidekabine während der Zeremonie vor den Spielen kundzutun.

Nach Trump sollten Spieler, die die Bühne zu Protesten nutzen, "nicht spielen, nicht anwesend sein" und sogar "vielleicht nicht im Land sein." Das hatte das Staatsoberhaupt in der TV-Show Fox & Friends gesagt. Neben den Spielern fand Trump auch wieder einmal NFL-Commissioner Roger Goodell mit seiner Kritik:

"Dieser Commissioner, wo kommt der Kerl eigentlich her, ich habe keine Ahnung", so Trump: "Sie zahlen ihm 40 Millionen Dollar im Jahr, dabei sind die TV-Quoten um 20 Prozent runtergegangen." Im Vergleich zur Saison 2016/17 waren die Quoten in der Regular Season 2017/18 um 9,7 Prozent schlechter.