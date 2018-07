NFL-News: Darrelle Revis beendet seine Karriere

MLB Cardinals @ Cubs MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Mets @ Yankees MLB Red Sox @ Tigers MLB Astros @ Angels MLB Twins @ Royals MLB Cardinals @ Cubs MLB Astros @ Angels MLB Mets @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox

Darrelle Revis beendet nach elf Jahren in der NFL seine Karriere. Das gab der Cornerback am Mittwoch auf seinem offiziellen Twitter-Account bekannt.

"Heute schließe ich ein Kapitel in meinem Leben, von dem ich als Kind immer geträumt habe - und trete aus der NFL zurück", erklärte Revis in seinem Twitter-Post. Anschließend bedankte er sich bei seinen Trainern, Mitspielern und Betreuern, die ihn auf dem Weg unterstützt haben.

Der Cornerback stand in der vergangenen Saison bei den Kansas City Chiefs unter Vertrag, wurde allerdings direkt nach Abschluss der Saison entlassen. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei den New York Jets, wurde 2014 mit den New England Patriots Super-Bowl-Champion.

Revis gilt als einer der besten Cornerbacks der NFL-Geschichte und ist ein Kandidat für die Aufnahme in die Hall of Fame.