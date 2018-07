NFL News - Josh Gordon fehlt im Training Camp der Cleveland Browns

MLB Red Sox @ Orioles MLB Yankees @ Rays MLB Diamondbacks @ Cubs MLB White Sox @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Indians MLB Royals @ Twins MLB Angels @ Indians MLB Reds @ Nationals MLB Padres @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB Twins @ Indians

Die Cleveland Browns werden ihr Training Camp ohne Josh Gordon starten. Der Wide Receiver verfolgt nach eigenen Angaben einen eigenständigen Vorbereitungsplan.

Gordon erklärte via Twitter, dass er am Mittwoch nicht am Start des Training Camps teilnehmen wird. Der Wideout führte dies auf seinen aktuellen Behandlungsplan zurück.

"An meine Cleveland-Browns- und NFL-Familie:", schrieb Gordon. "Ich will euch persönlich kontaktieren und euch wissen lassen, dass es mir nicht nur physisch, sondern auch mental großartig geht. Euch wird auffallen, dass ich während des Starts des Training Camps nicht in Cleveland sein werde. Ihr sollt wissen, dass dies ein Teil meines gesamtheitlichen Gesundheits- und Behandlungsplans ist."

Gordon kehrte in der vergangenen Saison nach einer knapp drei Jahre dauernden Abstinenz auf die NFL-Bühne zurück. Bevor mehreren Suspendierungen aufgrund der Verletzung von NFL-Regularien bewegte sich Gordon auf einer Ebene mit den Top-Receivern der Liga.

In 40 Spielen sammelte Gordon in seiner Karriere bislang 179 Receptions für 3.089 Yards und 15 Touchdowns. Vor der Saison erhielt der Receiver einen neuen Ein-Jahres-Vertrag über 790.000 Dollar.