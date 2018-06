NFL: Minnesota Vikings verlängern mit Pass-Rusher Danielle Hunter

MLB Live Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Giants MLB Nationals @ Pirates MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles

Die Minnesota Vikings haben eine weitere Säule ihrer jungen Defense gehalten: Die Vikes einigten sich am Mittwoch mit Pass-Rusher Danielle Hunter vorzeitig auf eine Vertragsverlängerung.

Der 23-Jährige wäre 2018 in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags gegangen, stattdessen ist er jetzt langfristig an Minnesota gebunden: Hunter unterschrieb laut Informationen von NFL-Network-Insider Ian Rapoport für fünf Jahre und bis zu 72 Millionen Dollar. Davon sollen 40 Millionen garantiert sein, der Unterschriftsbonus beträgt gemäß Rapoport 15 Millionen Dollar.

Die Vikings haben die Einigung via Social Media bestätigt. Hunter ist einer der talentiertesten jungen Pass-Rusher in der NFL, und sollte er sich weiter so entwickeln, wie erhofft, könnte er sich als echtes Schnäppchen für Minnesota entpuppen.

Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 14 Millionen Dollar rangiert er schon jetzt hinter Pass-Rush-Kollegen wie Melvin Ingram, Jason Pierre-Paul, Chandler Jones, Justin Houston, Olivier Vernon - trotz der langen Vertragslaufzeit.

Vikings: Danielle Hunter aus dem Häuschen

Gegenüber der Team-Website zeigte sich Hunter angesichts der vorzeitigen Einigung derweil begeistert: "Ich habe mich unglaublich gefreut und habe mich gefragt, ob das gerade wirklich passiert. Ich bin wie in Trance hier her gekommen, ich habe es gar nicht richtig realisiert. Das ist ein wichtiger Tag für meine Familie, mich und das Team. Ich freue mich wahnsinnig darüber."

Minnesota arbeitet damit trotz der teuren Verpflichtung von Kirk Cousins mit Hochdruck daran, seine junge, talentierte Defense zusammen zu halten. Neben Hunter sind jetzt unter anderem Cornerback Xavier Rhodes (bis 2022), Defensive End Everson Griffen (2022), Safety Harrison Smith (2021), Defensive Tackle Linval Joseph (2022) und Linebacker Eric Kendricks (2023) langfristig gebunden.

Der nächste akute Vertrag dürfte der von Linebacker Anthony Barr werden, der in sein letztes Vertragsjahr geht. Danach folgen Safety Andrew Sendejo (2019) und Cornerback Trae Waynes (2019). Defensive Tackle Sheldon Richardson wurde in der diesjährigen Free Agency zudem lediglich mit einem Einjahresvertrag ausgestattet.

