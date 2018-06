NFL: Arizona Cardinals: Vertragsgespräche statt Verletzung bei David Johnson?

MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Indians @ White Sox MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Nationals @ Yankees MLB Twins @ Tigers MLB Indians @ White Sox MLB Astros @ Athletics MLB Rays @ Yankees MLB Red Sox @ Mariners MLB Rays @ Yankees MLB Nationals @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics MLB Giants @ Dodgers MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets

Rund um David Johnson kochte in den vergangenen Tagen die Gerüchteküche. Der Running Back der Arizona Cardinals nahm plötzlich nicht mehr am Training teil, es wurde über eine Verletzung spekuliert und Head Coach Steve Wilks gab sich bedeckt - deutete aber eine Blessur an. Berichten zufolge aber steckt etwas anderes hinter der Trainingspause.

Wie NFL-Network-Insider Mike Garafolo am Freitag vermeldete, ist Johnson überhaupt nicht verletzt. Stattdessen soll der Wunsch nach einem neuen Vertrag und das entsprechende Abtasten der beiden Seiten hinter der Auszeit stehen.

Johnson würde Stand jetzt in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags gehen und ein Basis-Gehalt in Höhe von 1,9 Millionen Dollar kassieren. Garafolo betonte, dass ein neuer Vertrag noch vor Saisonstart ausgehandelt werden soll: "Es besteht keine Chance, dass er für 1,9 Millionen Dollar spielt. Ich weiß, dass sein Lager damit begonnen hat, über eine Zahl nachzudenken."

Arizona auf der anderen Seite wisse, dass "wenn ein Spieler 1.000 Rushing- und 1.000 Receiving-Yards in einer Saison hinbekommt und dann Free Agent wird - dann sprechen wir gleich vom Franchise Tag. Aus der Perspektive ist es auch für das Team interessant, den Deal vor der Saison abzuschließen."

David Johnsons NFL-Statistiken: