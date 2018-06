Down, Set, Talk! Der NFL-Podcast: Steelers, Browns und Co.: Die AFC North in der Analyse

MLB Live Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Rockies @ Dodgers MLB Twins @ Cubs MLB Angels @ Orioles MLB Nationals @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles MLB Twins @ Cubs MLB Rockies @ Dodgers MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Yankees MLB Twins @ Brewers MLB Cardinals @ Diamondbacks MLB Pirates @ Dodgers MLB Red Sox @ Nationals MLB Braves @ Yankees MLB Mets @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Braves @ Yankees MLB Tigers @ Cubs MLB Angels @ Mariners MLB White Sox @ Reds MLB Orioles @ Twins MLB White Sox @ Astros MLB Padres @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Yankees @ Blue Jays MLB Orioles @ Twins MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Royals MLB Dodgers @ Angels MLB Padres @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cardinals @ Giants MLB Padres @ Diamondbacks MLB Dodgers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Phillies @ Mets MLB Royals @ Twins MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles MLB Reds @ Indians MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Giants MLB Nationals @ Pirates MLB Cubs @ Giants MLB Yankees @ Orioles

Die Pittsburgh Steelers gehen einmal mehr als klarer Favorit auf den Division-Titel in die kommende Saison - aber reicht es endlich auch für mehr? Wie geht der Umbruch bei den Cleveland Browns voran? Haben die Cincinnati Bengals genug für ihre offensichtliche Schwachstelle getan? Und wie sieht eigentlich die Offense der Baltimore Ravens aus?

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

In der neuen Ausgabe geht die Offseason-Division-Reihe weiter: Jede einzelne Division wird ausführlich unter die Lupe genommen, Zu- und Abgänge, der Draft und der Ausblick diskutiert. Weiter geht's mit der AFC North!

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify.

NFL Podcast Down, Set, Talk! Folge 11 - AFC North analysiert

Die Pittsburgh Steelers waren auch in der vergangenen Saison wieder einmal eines der stärksten AFC-Teams - doch zunächst reichte es in der Regular Season gegen die Patriots nicht, dann war gegen Jacksonville in den Playoffs Endstation. Wird 2018 alles anders? Wie sollten die Steelers mit Le'Veon Bell verfahren, und wie steht es um das Titelfenster in Pittsburgh?

Innerhalb der eigenen Division sind die Steelers auch vor der kommenden Saison der klare Favorit, doch was tut sich dahinter? Wie soll die Offense der Baltimore Ravens aussehen - und spielt Lamar Jackson? Haben die sich Bengals genug verbessert, um wieder Richtung Playoffs schielen zu können?

Das spannendste Team der Division aber sind möglicherweise die Cleveland Browns - mit einigen alten Problemen, aber auch nochmals deutlich verbesserter Qualität im Team. Reicht das vielleicht sogar zu einem Wildcard-Ticket-Schock in Cleveland?

Folge 11 des Down, Set, Talk! Podcasts nimmt die AFC North in den Fokus, viel Spaß!

Der Rundown von Folge 11 sieht so aus:

01:49 - Quick Question

04:36 - News: Jameis Winston

08:48 - Team-Analyse: Cleveland Browns

37:23 - Team-Analyse: Cincinnati Bengals

53:06 - Team-Analyse: Baltimore Ravens

1:14:17 - Team-Analyse: Pittsburgh Steelers

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns