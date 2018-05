Seattle Seahawks nehmen Wide Receiver Brandon Marshall unter Vertrag

MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers NHL Capitals @ Golden Knights (Spiel 2) MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets NHL Golden Knights @ Capitals (Spiel 3) MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers NHL Golden Knights @ Capitals (Spiel 4) MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs MLB Tigers @ Red Sox MLB Astros @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Yankees @ Mets MLB Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Braves @ Dodgers MLB Yankees @ Mets MLB Red Sox @ Orioles

Die Seattle Seahawks haben den Veteran Brandon Marshall verpflichtet. Der 34 Jahre alte Wide Receiver war vergangenen Monat von den New York Giants nach nur einer Saison entlassen worden.

Bei den Seahawks könnte Marshall mit seiner Körpergröße von 1,93 Meter den Abgang von Tight End Jimmy Graham kompensieren und zu einer entscheidenden Red-Zone-Waffe für die Seahawks werden. Dafür müsste er allerdings verletzungsfrei bleiben.

Bei den New York Giants verpasste Marshall den Großteil der Regular Season wegen einer Sprunggelenksverletzung und kam in fünf Spielen auf lediglich 18 gefangene Pässe und 154 Yards. Schon in seiner letzten Saison bei den New York Jets war der alternde Wide Receiver nicht in der Lage, an seine starken Leistungen aus dem Vorjahr 2015 anzuknüpfen (1502 YDS, 14 TD).

Marshall wurde in seiner Karriere bereits sechsmal für den Pro Bowl nominiert, hat aber noch nicht ein Playoff-Spiel absolviert. Die Seahawks hingegen verpassten in der abgelaufenen Saison zum ersten Mal nach fünf Jahren wieder die Postseason.

Brandon Marshall: Stats und Leistungsdaten der letzten fünf Jahre