NFL: Fifth-Year-Options im Überblick: Marcus Mariota, Jameis Winston, Todd Gurley und Co.

Der 2015er Draft liegt nunmehr drei Jahre zurück, somit gehen die Picks dieser Draft-Klasse 2018 in ihr letztes Vertragsjahr. Bei den Erstrunden-Picks haben Teams bis zum heutigen 3. Mai Zeit, um die Option auf das fünfte Vertragsjahr zu ziehen. Das allerdings passierte längst nicht bei allen Spielern, SPOX gibt den Überblick.

Von den 32 Erstrunden-Picks aus dem 2015er Jahrgang sind sieben gar nicht mehr bei dem Team, das sie damals gedraftet hat. Jüngst wurden unter anderem Cornerback Marcus Peters von den Chiefs zu den Rams und Defensive Tackle Danny Shelton von den Browns zu den Patriots getradet. Die Rams zogen bei Peters die Option, er steht somit auch 2019 noch vergleichsweise günstig unter Vertrag.

Wenig überraschend wurden auch bei den beiden Top-Picks des Drafts die Optionen gezogen, Jameis Winston und Marcus Mariota gehen nirgendwo hin. Andere Top-10-Picks dagegen müssen sich 2018 für einen neuen Vertrag empfehlen: Weder Jaguars-Pass-Rusher Dante Fowler, noch Bears-Receiver Kevin White oder Giants-Tackle Ereck Flowers erhielten die Option.

Finanziell betrachtet funktioniert die Option so: Die Top-10-Picks erhalten das Durchschnittsgehalt der zehn Top-Gehälter auf ihrer jeweiligen Position. Winston etwa wird so unter der Option 20,922 Millionen Dollar kassieren.

Für die restlichen Erstrunden-Picks wird der Durchschnittswert auf der jeweiligen Position aus dem dritthöchsten Gehalt bis zu dem Spieler, der noch Rang 25 in puncto Gehalt belegt, errechnet. Broncos-Defensive-End Shane Ray, bei dem die Option nicht gezogen wurde, hätte so beispielsweise 9,2 Millionen Dollar im fünften Jahr erhalten, Eagles-Receiver Nelson Agholor kassiert 9,38 Millionen, Marcus Peters in L.A. 9,04 Millionen Dollar.

2015er Draft-Picks: 5th-Year-Options im Überblick