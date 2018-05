NFL: Detroit Lions traden Akeem Spence zu den Miami Dolphins

MLB Live Orioles @ Angels NHL Lightning @ Bruins (Spiel 4) MLB Indians @ Yankees NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 3) MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NHL Penguins @ Capitals (Spiel 5) MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners NHL Jets @ Predators (Spiel 5) MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox NHL Bruins @ Lightning (Spiel 5) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) MLB Angels @ Mariners NHL Golden Knights @ Sharks (Spiel 6) MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB Rangers @ Astros MLB White Sox @ Cubs MLB Twins @ Angels MLB Athletics @ Red Sox MLB Brewers @ Diamondbacks MLB Astros @ Angels MLB Reds @ Giants MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Cardinals @ Twins MLB Astros @ Angels MLB Cardinals @ Twins MLB Yankees @ Nationals MLB Cubs @ Braves MLB Astros @ Angels MLB Dodgers @ Marlins MLB Cubs @ Braves

Die Miami Dolphins investieren weiter via Trade in ihre Defensive Line: Nachdem Miami bereits Robert Quinn aus Los Angeles geholt hatte, schnappten sich die Dolphins jetzt auch Akeem Spence.

Spence wechselt für einen noch nicht verkündeten 2019er Draft-Pick von Detroit nach Miami. Die Lions hatten den Defensive Tackle erst in der vergangenen Offseason verpflichtet, Spence unterschrieb damals für drei Jahre und neun Millionen Dollar.

Sein Cap Hit über die kommenden beiden Jahre beträgt drei sowie 2,5 Millionen Dollar, nach der 2019er Saison wird er ein Unrestricted Free Agent. Die Dolphins versuchen indes offensichtlich, den Abgang von Ndamukong Suh durch eine tiefere Rotation in der Defensive Line aufzufangen.

Spence, der seine ersten vier NFL-Spielzeiten bei den Tampa Bay Buccaneers verbracht hatte, sammelte in Detroit in 16 Spielen 39 Tackles und drei Sacks. Insgesamt steht er in seiner NFL-Karriere bei 135 Tackles und 8,5 Sacks.

Miamis Defensive Line Rotation im Überblick: