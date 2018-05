NFL: Moubarak Djeri bei den Arizona Cardinals: "Es kommen nicht viele Deutsche hierher"

MLB Padres @ Nationals NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6) MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7, falls nötig) MLB Indians @ Cubs NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 5) MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) MLB Royals @ Rangers NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5) MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels

Moubarak Djeri hat über seine ersten Erfahrungen in der Saisonvorbereitung der Arizona Cardinals gesprochen. Der deutsche Defensive End arbeitet derzeit daran, den Sprung in den Kader des Teams zu schaffen.

Djeri, der die letzten zwei Jahre für die Cologne Crocodiles in der German Football League spielte, war von den Cardinals nach einem Tryout für das Offseason Roster unter Vertrag genommen worden. Derzeit ist der 22-Jährige, der den Sprung in den 53-Mann-Kader oder das Practice Squad schaffen will, einer von nur vier Deutschen in der Liga.

"Es gibt nicht viele Deutsche, die hierher kommen", zitiert ihn die Homepage der Arizona Cardinals. "Es ist immer eine große Überraschung, wenn jemand die Chance bekommt, es [in die NFL] zu schaffen." Derzeit gibt es neben Djeri mit Moritz Böhringer (Bengals), Christopher Ezeala (Ravens) und Eric Nzeocha (Buccanners) nur drei weitere Deutsche in der besten Football-Liga der Welt.

Der neue Cardinals-Head-Coach Steve Wilks ist beeindruckt von Djeris Arbeitseifer: "Er lernt das Spiel ja praktisch noch einmal neu, das braucht seine Zeit. Aber seine Einstellung ist großartig. Ich bin sehr gespannt auf seine Entwicklung." Man müsse jetzt einfach abwarten, wie Djeri sich entwickelt.

Der weiß, dass noch Arbeit vor ihm liegt: "Football ist Football, das hat sich nicht geändert. Aber ich muss noch sehr viel lernen und ein neues Level erreichen." Dabei will er sich auch vom Heimweh nach Deutschland nicht beirren lassen: "Allein im Hotel denkt man schon daran. Aber ich weiß, warum ich hier bin. Ich muss den Coaches beweisen, dass ich es wirklich will."