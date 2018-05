NFL: J.J. Watt zahlt für Beerdigungen der Amok-Opfer von Santa Fe

MLB Padres @ Nationals NHL Lightning @ Capitals MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) MLB Rockies @ Dodgers MLB Indians @ Cubs MLB Angels @ Blue Jays MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Twins NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) MLB Tigers @ Twins MLB Yankees @ Rangers MLB Angels @ Blue Jays NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7, falls nötig) MLB Indians @ Cubs NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 5) MLB Angels @ Blue Jays MLB Astros @ Indians MLB Red Sox @ Rays NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) MLB Royals @ Rangers NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5) MLB Giants @ Cubs MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Giants @ Cubs MLB Reds @ Rockies MLB Twins @ Mariners MLB Angels @ Yankees MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates MLB Twins @ Royals MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins MLB Cubs @ Mets MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels

Defensive End J.J. Watt wird die Kosten für die Beisetzungen der Opfer des Amoklaufs in Santa Fe tragen. Das bestätigten die Houston Texans.

Am vergangenen Freitag hatte ein 17-Jähriger an einer Highschool in Santa Fe zehn Menschen erschossen und zehn weitere verletzt. Zwei der Verletzten befinden sich den behandelnden Krankenhäusern zufolge in Lebensgefahr.

Mit den Worten "absolut grauevoll" kommentierte der 29-Jährige die Geschehnisse via Twitter.

Die noble Geste von Watt ist dabei nicht die erste: Im August 2017 hatte der Defensive End eine gigantische Spendensammlung zugunsten der Flutopfer von Hurricane Harvey initiiert, bei der am 37 Millionen US-Dollar zusammenkamen.