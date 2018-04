NFL: Seattle Seahawks' Boss John Schneider: "Befinden uns nicht im Rebuild"

MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins NBA Trail Blazers @ Nuggets MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox NBA Celtics @ Wizards MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB A's @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox NBA Bucks @ 76ers MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB D-backs @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs

Die Seattle Seahawks hatten schon jetzt eine durchaus ereignisreiche Offseason, geprägt von mehreren prominenten Abgängen. Das Team wird sich in einigen Bereichen ganz neu aufstellen müssen - von einem "Rebuild" will man in Seattle aber nichts hören.

"In jedem Jahr findet ein gewisses Maß an Reset statt. Das hört niemals auf", erklärte Geschäftsführer John Schneider gegenüber ESPN Seattle und fügte hinzu: "Wenn ich von einem "Reset" spreche, sagen die Leute: "Eigentlich ist es ja ein Rebuild." Aber wir befinden uns nicht im Rebuild. Es ist einfach ein Reset."

Dabei stützt Schneider seine Argumentation auf das trotz der Abgänge von Spielern wie Richard Sherman, Sheldon Richardson, Michael Bennett oder Jimmy Graham noch immer vorhandene Talent: "Wir haben hier einige sehr gute Spieler. Und dahinter haben wir viele junge Spieler, die von den Leuten noch nicht so wirklich wahrgenommen werden."

Ein Beispiel dafür sei Tedric Thompson, "er war unser bester Special-Teams-Spieler in der vergangenen Saison, konnte sich aber noch nicht allzu oft als Strong Safety beweisen. Kam (Chancellor, d. Red.) war unser bester Special-Teams-Spieler in seiner ersten Saison, konnte sich damals aber noch nicht als Strong Safety beweisen, weil wir Lawyer Milloy hatten. Man muss dem Prozess vertrauen."

Seahawks: Thomas, Chancellor, Avril - weitere Abgänge?

Allerdings drohen Seattle nach wie vor noch weitere Abgänge. So steht etwa noch immer im Raum, dass Chancellor und Defensive End Cliff Avril ihre Karrieren verletzungsbedingt beenden müssen.

Rund um Free Safety Earl Thomas derweil halten sich Trade-Gerüchte. Auf seine Zukunft in Seattle angesprochen erklärte Thomas jüngst: "Ich hoffe, dass ich bleibe. Aber im Moment weiß das niemand. Es ist ein Ratespiel. Wir werden sehen, was passiert."

Thomas machte zwar unmittelbar nach der Aussage via Twitter deutlich, dass er persönlich keinerlei Absichten hat, Seattle zu verlassen und dass er sowie seine Familie sich in der Stadt und bei den Seahawks mehr als wohl fühlen. Gleichzeitig aber hatte der Safety selbst die Trade-Gerüchte ursprünglich so richtig ins Rollen gebracht, als er sich den Cowboys nach dem Duell in der vergangenen Saison quasi anbot.

Seahawks Free Agency: Die prominentesten Abgänge 2018: