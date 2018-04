NFL: New England Patriots verpflichten Wide Receiver Jordan Matthews

NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins NBA Trail Blazers @ Nuggets MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox NBA Celtics @ Wizards MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox NBA Bucks @ 76ers MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees

Die New England Patriots haben nach dem Abgang von Brandin Cooks in ihr Wide-Receiver-Corps investiert: Die Patriots einigten sich am Donnerstag mit Receiver Jordan Matthews.

Wie NFL-Network-Insider Ian Rapoport und ESPN übereinstimmend berichten, unterschreibt Matthews bei den Patriots einen Einjahresvertrag.

Der 25-Jährige war als Zweitrunden-Pick 2014 zu den Eagles gekommen, wo er mehrere gute Spielzeiten hatte. Philly tradete Matthews vor der vergangenen Saison aber zu den Buffalo Bills, wo der Receiver dann seine mit Abstand schwächste Saison hinlegte.

Matthews gibt den Patriots, die im Laufe der Free Agency vor Cooks auch schon Danny Amendola verloren hatten, eine interessante Option: In Philadelphia hatte er als Outside Receiver begonnen, wechselte dann aber in den Slot.

Jordan Matthews' NFL-Statistiken: