NFL: Los Angeles Chargers verpflichten Quarterback Geno Smith

MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins NBA Trail Blazers @ Nuggets MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox NBA Celtics @ Wizards MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB A's @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox NBA Bucks @ 76ers MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB D-backs @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs

Die Los Angeles Chargers haben sich einen zusätzlichen Backup-Quarterback hinter Philip Rivers geholt: Die Chargers einigten sich am Sonntag mit Ex-Giants-QB Geno Smith.

Wie die Chargers selbst vermeldeten, erhält Smith einen Einjahresvertrag in L.A. Angesichts seiner Erfahrung als Starter dürfte Smith, der in der vergangenen Saison in New York kurzzeitig Eli Manning als Starter ersetzte, als erster Backup für Philip Rivers in die Saison gehen.

Dahinter haben die Chargers mit Cardale Jones zusätzlich eine junge Option, Jones war in der vergangenen Saison via Trade von den Buffalo Bills gekommen. Sollte L.A. - wie spekuliert wird - tatsächlich erwägen, im anstehenden Draft früh seine langfristige Quarterback-Lösung zu finden, würde Jones dafür wohl entlassen werden.

Geno Smith' NFL-Statistiken im Überblick: