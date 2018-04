NFL: Earl Thomas nicht beim Trainingsauftakt der Seattle Seahawks

MLB Live Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs NHL Penguins @ Flyers (Spiel 4) MLB Indians @ Twins NBA Timberwolves @ Rockets (Spiel 2) MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 MLB Brewers @ Cubs NFL NFL Draft: 2. Tag MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks

Die heiße Phase der Free Agency ist längst vorbei, dennoch bleibt die Zukunft von Earl Thomas bei den Seattle Seahawks ein Thema. Trade-Gerüchte rund um den Safety halten sich hartnäckig, Thomas selbst heizt die Gerüchteküche jetzt weiter an.

Der Safety nämlich fand sich zum Start der Offseason-Workouts am Dienstag nicht in Seattle ein. Thomas hatte schon in den vergangenen Jahren den freiwilligen Part des Offseason-Programms einige Male verpasst.

Da er 2018 in das letzte Jahr seines Vertrags geht und sich Seattle übereinstimmenden Berichten zufolge mit Trade-Anfragen zumindest befasst, könnten dieses Mal aber auch andere Beweggründe dahinter stecken.

Allerdings soll Seattle laut dem Fort Worth Star-Telegram einen Erst- und Drittrunden-Draft-Pick für Thomas fordern, kein geringer Preis. NFL-Network-Insider Ian Rapoport vermeldete im März zudem, dass die Seahawks fest mit Thomas für die kommende Saison planen.

Seahawks: Thomas bringt Trade-Gerüchte ins Rollen

Am Rande eines NFL-Medienevents in Irland hatte Thomas bei NFL UK Live jüngst mit Blick auf seine Zukunft in Seattle jedoch erklärt: "Ich hoffe, dass ich bleibe. Aber im Moment weiß das niemand. Es ist ein Ratespiel. Wir werden sehen, was passiert."

Der 28-Jährige selbst hatte die Trade-Gerüchte zum Ende der vergangenen Regular Season schon ins Rollen gebracht. "Ich war schon immer ein Cowboys-Fan", erklärte Thomas nach dem 21:12-Sieg über Dallas. Unmittelbar davor hatte er für Aufregung gesorgt, als er in den Katakomben des AT&T Stadiums zu Dallas-Coach Jason Garrett sagte: "Wenn ihr die Chance bekommt, holt mich."

Später relativierte er seine Aussage dahingehend, dass er irgendwann - wenn Seattle nicht mehr mit ihm plant - gerne für die Cowboys spielen würde.