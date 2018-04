NFL Draft - Deutsche Hoffnung EQ St. Brown: "Ein Pocket Passer wie Tom Brady wäre cool"

MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees NBA Pacers @ Cavaliers (Spiel 5) MLB Cubs @ Indians NHL Maple Leafs @ Bruins (Spiel 7) MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 MLB Brewers @ Cubs NFL NFL Draft: Tag 2 MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees

Vorm NFL Draft 2018 (Freitag, ab 2 Uhr live auf DAZN) sprach Equanimeous St. Brown über seine Erwartungen an seinen bevorstehenden Einstieg in die NFL. Der deutsche Wide Receiver verriet, mit welchen Teams er bislang Kontakt hatte und hat auch eine klare Präferenz, was seinen künftigen Quarterback angeht.

Nach drei wechselhaften Jahren am College Notre Dame hat "EQ" St. Brown für den Draft gemeldet. Im Vorfeld verriet der Deutsch-Amerikaner im Interview mit Sport1, dass er rund um die Combine mit mehreren Teams in Kontakt stand: "Vor Ort in Indianapolis hatte ich Einzelgespräche mit den Bills, Cardinals, Colts, 49ers, Texans und Saints. Danach habe ich mich beim Pro Day am College noch mit den Cowboys und nochmal mit den Saints getroffen."

Darüber hinaus verbrachte St. Brown noch zwei Tage bei den Chicago Bears. "Bei diesen Gesprächen testen sie vor allem deinen Football-IQ. Du musst Spielzüge aufzeichnen und erklären oder auch in Videos die Abläufe erklären. Außerdem fragen sie dich auch ein paar persönliche Dinge, zum Beispiel zur Familie", gab St. Brown Einblick in die Meetings.

Über seine Erwartungen an den Drafttag sagte St. Brown: "Möglichst früh und zu einem Top-Team wäre natürlich am besten", verriet er augenzwinkernd. "Du weißt im Draft vorher nie, was bei den Teams Priorität hat und was sie in dem Moment dringend brauchen oder wollen. Gerade so in meinem Bereich ist es ganz schwer, etwas vorherzusagen. Letztendlich freue ich mich, wenn mein Name genannt wird und werde dem Team sehr dankbar für die Chance sein."

Einen konkreten Wunsch hat der ehemalige Receiver der Fighting Irish aber doch: "Was die Teams angeht, bin ich komplett offen. Mein Wunsch wäre ein richtig guter Pocket Passer als Quarterback, wie Tom Brady. Das wäre cool", so St. Brown.

