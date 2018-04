NFL: Baltimore Ravens verpflichten Quarterback Robert Griffin III

MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins NBA Trail Blazers @ Nuggets MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox NBA Celtics @ Wizards MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox NBA Bucks @ 76ers MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets

Quarterback Robert Griffin III ist zurück in der NFL: RG3, der einst als Rookie mit den Washington Redskins die NFL im Sturm eroberte, auch bedingt durch Verletzungen aber einen rapiden Absturz erlebte, einigte sich am Mittwoch mit den Baltimore Ravens.

Das bestätigte das Team, auch Griffin verkündete die Einigung via Twitter. "Wir haben uns in der Vorwoche mit ihm getroffen, er hat hier trainiert und hatte ein sehr gutes Workout. Spät am gestrigen Abend konnten wir eine Einigung erzielen, er wird den Vertrag vermutlich Anfang der kommenden Woche unterschreiben", verkündete Ravens-Geschäftsführer Ozzie Newsome.

Die Ravens waren schon im Vorjahr an Griffin, der seit der 2016er Saison kein NFL-Spiel mehr bestritten hat, interessiert, das bestätigte der Quarterback gegen Ende der vergangenen Saison. Demnach habe er bereits in der Offseason 2017 "Angebote von Arizona und von Baltimore" vorliegen gehabt, beide Offerten aber lehnte er damals ab.

Während er in Arizona nicht als vierter Backup für Carson Palmer fungieren wollte, sei es damals bei den Ravens ein Timing-Problem gewesen: "Baltimore hat mir direkt vor dem ersten Preseason-Spiel einen Vertrag angeboten, um gegen die Redskins zu starten. Hätte ich egoistisch gehandelt, dann hätte ich den Vertrag annehmen können. Aber ich wusste, dass ich innerhalb der Offense nicht bereit sein würde, um einen bestmöglichen Eindruck zu hinterlassen."

Jetzt erhält der einstige Shootingstar ausreichend Zeit, um sich in Baltimore zu akklimatisieren.

Die NFL-Statistiken von Robert Griffin III: