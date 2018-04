Nach 15 Jahren: Legende James Harrison tritt zurück

MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays NBA Heat @ 76ers (Spiel 2) MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets NHL Capitals @ Blue Jackets (Spiel 3) NHL Jets @ Wild (Spiel 4) MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs NHL Penguins @ Flyers (Spiel 4) MLB Indians @ Twins NBA Timberwolves @ Rockets (Spiel 2) MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: 2. Tag MLB D-backs @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants MLB D-backs@Nationals MLB Brewers @ Cubs

James Harrison hat seine Karriere in der NFL beendet. Dies verkündete der Veteran am Montag auf seinem Instragram-Kanal. Zuletzt spielte der Linebacker noch in Super Bowl LII für die New England Patriots.

"Das hier habe ich viel zu sehr und viel zu lange vermisst", beschrieb Harrison einen Instagram-Post, auf welchem eine Bilder-Kollage seiner Kinder zu sehen ist. "... und jetzt ist Schluss. Ich danke meiner Familie, meinen Coaches, den Fans und allen, die in meiner Football-Karriere eine Rolle gespielt haben."

Es ist zwar nicht das erste Mal, dass Harrison sein Karriere-Ende verkündet. Ziemlich sicher aber das letzte Mal. Schon 2014 wollte er seine Football-Schuhe an den Nagel hängen, unterzeichnete dann aber zwei Wochen später einen neuen Kontrakt bei den Pittsburgh Steelers.

In der abgelaufenen Spielzeit wurde Harrison laut Pro Football Reference zum erst dritten Linebacker, welcher im Alter von 39 Jahren noch in der NFL spielte. Vor ihm waren das lediglich Junior Seau und Clay Matthews.

James Harrison: Hall of Fame wartet

2017 kam Harrison in fünf Spielen für die Steelers lediglich auf 3 Tackles in fünf Spielen. Daraufhin entließ ihn die Franchise, von der er über 13 Jahre Teil war, unrühmlich.

Die Patriots nahmen Harrison kurz darauf auf und fanden für den Veteranen Platz in ihrer Super-Bowl-Kampagne. In Week 17 gegen die Jets verzeichnete er 5 Tackles und 2 Sacks sowie 8 weitere Tackles auf dem Weg zum Super Bowl.

Harrison ist ein sicherer Hall of Famer. Er war fünfmal Pro Bowler und 2008 Associated Press Defensive Player of the Year. Er gewann den Super Bowl mit Pittsburgh zweimal. Die Spielzeit 2013 verbrachte er bei den Cincinnati Bengals.