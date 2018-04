NFL Draft 2018 Panel: Top-Ranking, Mock-Prediction und Quarterback-Prognose

MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 NBA Celtics @ Bucks (Spiel 6) MLB Brewers @ Cubs NFL NFL Draft: Tag 2 MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays NBA Cavaliers @ Pacers MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees

Wie sehen die ersten fünf Picks zum Start des heutigen NFL Drafts aus? Wie viele Quarterbacks gehen in der ersten Runde weg, und wer sind eigentlich die zehn besten Spieler dieser Klasse? Christian Schimmel von derdraft.de, mySPOX-User butfumlbe93 sowie die SPOX-Redakteure Pascal De Marco und Adrian Franke prognostizieren die erste Runde des Drafts, alle drei Draft-Tage gibt es live und im Originalkommentar auf DAZN.



1. Wie viele Quarterbacks gehen in der ersten Runde weg?

mySPOX-User butfumlbe93: Sechs. Zu groß ist dieses Jahr die Versuchung bei den etlichen Teams mit QB-Need, zumal die Klasse nach diesen sechs rapide absinkt. Darnold, Mayfield und zu meinem Unverständnis auch Allen hören ihren Namen bereits in den Top-10. Wohin Rosen auch fallen wird, er geht Donnerstagnacht vom Board und sollten es die Patriots schaffen ihn in die Finger zu bekommen, hat die Liga nichts anders als weitere 15 Jahre Pats-Dynastie verdient. Lamar Jackson geht spätestens an 15 und Mason Rudolph wird zumindest aufgrund der 5-Year-Option spätestens am Ende der ersten Runde gezogen.

Pascal De Marco (SPOX): Meines Erachtens nach gehen Rosen, Darnold und Mayfield sicher in den Top-10. Und das auch vollkommen berechtigt. Rosen und Darnold bringen in jedem Fall viel dafür mit, Franchise-Quarterbacks zu werden. Bei Mayfield habe ich hier etwas Zweifel aufgrund seiner Maße, aber sein Tape ist vielversprechend. Des Weiteren kann ich mir vorstellen, dass auch Allen und Jackson durch Uptrades innerhalb der ersten zehn Picks von Board gehen. Als Kandidaten habe ich hier die Bills, Cardinals, Dolphins und sogar auch die Patriots und Saints im Auge. Kommen diese Uptrades nicht zustande, so gehen Allen und Jackson später in Runde Eins. Oklahoma States Mason Rudolph und Washingtons Luke Falk sehe ich hier hingegen nicht. Ich rechne heute Nacht mit fünf Quarterbacks.

Christian Schimmel (derdraft.de): Gehe ich mit, Pascal: Die einfache und vermutlich richtige Antwort lautet 5. Allen, Darnold und Mayfield ziemlich sicher in den Top-5. Rosen in den Top-10 und Lamar Jackson irgendwo zwischen 11 und 32. Darnold und Mayfield scheinen mittlerweile absolute No-Brainer und zusammen mit Josh Allen in der Debatte für den First Overall Pick. Mayfield und Allen können auch Ziele für die Jets an 3 und die Broncos an 5 sein. Rosen scheint aktuell etwas zu droppen, wird aber sicher in der ersten Runde gehen. Jackson braucht einen Coaching Staff der von ihm vollends überzeugt ist, aber ich gehe davon aus, dass ein Team ihn spätestens Ende der ersten Runde via Uptrade holt. Wer das sein wird ist völlig offen. Ich denke, die Cardinals und auch die Saints wären gute Fits für ihn.

Adrian Franke (SPOX): Da stimme ich unserem User but zu: Ich tippe - auch wenn ich selbst Rudolph auch als Projekt längst nicht in der ersten Runde einstufe - auf sechs Quarterbacks heute Nacht. Mayfield, Darnold, Allen und Rosen werden in der Top-10 vom Board gehen und es würde mich nicht schocken, wenn alle vier in der Top-6 ausgewählt werden. Lamar Jackson sehe ich ebenfalls sicher in Runde 1, sei es für Arizona oder für ein Team wie die Saints oder die Patriots. Rudolph wird dann am Ende der Runde interessant; einmal aufgrund der bereits angesprochenen, so verfügbaren 5th-Year-Option, aber auch, weil im letzten Drittel der ersten Runde mehrere Teams sind, die gerne für mehr Picks zurück traden würden. Ich tippe in der Folge auch, dass die Eagles nicht an 32 picken, sondern irgendwer sich diesen Slot - wie Minnesota damals mit Teddy Bridgewater - sichert.

