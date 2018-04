NFL: Dallas Cowboys entlassen Wide Receiver Dez Bryant

MLB Live Braves @ Cubs NHL Flyers @ Penguins (Spiel 2) MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs NHL Avalanche @ Predators (Spiel 2) NBA Spurs @ Warriors (Spiel 1) NBA NBA Playoffs MLB Angels @ Royals NHL Maple Leafs @ Bruins (Spiel 2) MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs NHL Penguins @ Flyers (Spiel 3) NBA Pacers @ Cavaliers (Spiel 1) NHL Jets @ Wild (Spiel 3) MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets NHL Capitals @ Blue Jackets (Spiel 3) NHL Jets @ Wild (Spiel 4) MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs NHL Penguins @ Flyers (Spiel 4) MLB Indians @ Twins MLB Red Sox @ Angels MLB Dodgers @ Padres MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians

Die Dallas Cowboys haben Wide Receiver Dez Bryant entlassen. Das berichtet NFL Network Insider Ian Rapoport. Damit wird der 29 Jahre alte Bryant zum Free Agent.

Nach einem Treffen von Bryant mit Cowboys-Besitzer Jerry Jones am Freitag, in dem beide Parteien die vertragliche Situation des Passfängers diskutierten, ist die Entscheidung nun offenbar schnell gefallen: Bryant darf sich ein neues Team suchen.

Die Cowboys sparen durch den Cut eine Menge Geld und werden in Sachen Salary Cap flexibler: Bryant stand für 2018 mit einem Cap Hit in Höhe von 16,5 Millionen Dollar in den Cowboys-Büchern. Durch seine Entlassung spart Dallas 8,5 Millionen Dollar ein. Bryants Cap Hit 2019 belief sich ebenfalls auf 16,5 Millionen Dollar.

"Das war keine leichte Entscheidung", betonte Jones in einer Erklärung. "Wir haben das getan, was in unseren Augen im besten Interesse der Dallas Cowboys liegt." Er habe zu Bryant ein sehr gutes Verhältnis, auch persönlich. Bryant werde immer ein geschätztes Mitglied der Cowboys-Familie sein.

Bryant erklärte auf Twitter, dass es nicht seine Entscheidung gewesen sei.

Bryant hatte in den vergangenen Jahren sportlich merklich abgebaut: seine letzte 1.000-Yard-Saison war 2014, sein letztes 100-Yard-Spiel gelang ihm in der Playoff-Partie gegen Dallas am 15. Januar 2017.

Die Cowboys waren in der Free Agency auf der Position aktiv und haben mit Allen Hurns ihr Receiver-Corps verstärkt. Ohne Bryant kann man somit Hurns, Terrance Williams, Deonte Thompson, Cole Beasley und Ryan Switzer aufbieten.

Dez Bryants NFL-Statistiken im Überblick: