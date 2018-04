NFL: Los Angeles Rams traden für Brandin Cooks von den New England Patriots

MLB Live Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins NBA Trail Blazers @ Nuggets MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox NBA Celtics @ Wizards MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox NBA Bucks @ 76ers MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets

Die Los Angeles Rams haben für den nächsten Trade-Kracher gesorgt. In einem Deal mit den New England Patriots kommt Wide Receiver Brandin Cooks an die Westküste. Die Offense von Head Coach Sean McVay verstärkt sich damit einerseits nach dem Abgang von Sammy Watkins, muss dafür andererseits aber tief in die Tasche greifen.

Cooks, der erst vor der abgelaufenen Saison von den Patriots für einen Erstrundenpick von den New Orleans Saints geholt wurde, fing in der letzten Saison 65 Pässe für 1.082 Yards und 7 Touchdowns. Er kommt gemeinsam mit einem Viertrundenpick aus Boston nach L.A. Im Gegenzug schicken die Rams einen Erst- und einen Sechstrundenpick zu den Patriots.

Die Rams haben nach den Verpflichtungen von Aqib Talib, Marcus Peters und Ndamukong Suh somit auch auf der offensiven Seite für eine Kracher-Verpflichtung gesorgt. Sie reagieren auf den Abgang von Sammy Watkins zu den Kansas City Chiefs.

Cooks wird bei den Rams in der kommenden Saison 8.459.000 Millionen Dollar verdienen. Die Deals der Offseason bringen sie in eine unkomfortable Cap-Space-Situation. So gehen sie nach aktuellem Stand der Dinge mit rund 250 Millionen Dollar belastetem Cap Space in die nächsten zwei Off Seasons. Mehr als jedes andere Team.