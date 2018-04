NFL: Arizona-Cardinals-Coach von Deutschem Moubarak Djeri beeindruckt

NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) NHL Devils @ Lightning (Spiel 5) MLB Twins @ Rays NHL Maple Leafs @ Bruins (Spiel 5) MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians NFL NFL Draft: Tag 1 MLB Brewers @ Cubs NFL NFL Draft: Tag 2 MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants NFL NFL Draft: Tag 3 MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros

Moubarak Djeri ist nach seinem Start bei den Arizona Cardinals auf dem richtigen Weg. Der deutsche Defensive End durfte sich nun über ein Lob von seinem Coach Steve Wilks freuen.

"Ich denke, dass er ein guter Spieler für uns sein wird", äußerte sich Wilks zu Djeri und dessen Entwicklung auf einer Pressekonferenz.

"Was wir am meisten brauchen - gerade in unserer Defense - sind Jungs, die Energie mitbringen. Alles was wir machen hängt von unserer Line ab", so Wilks über die Wichtigkeit der Position von Djeri. Der Deutsche schloss sich vor Kurzem überraschend den Cardinals an, die Djeri prompt mit einem Vertrag ausstatteten.

"Einen Spieler seiner Größe, seines Kalibers und seiner Athletik zu bekommen... Wenn wir von dem Wort "Juice" reden, meinen wir, sich schnell von der Linie zum Ball zu bewegen und eine neue Line of Scrimmage zu kreieren", so Wilks weiter. "Das haben wir in ihm gesehen. Ich denke, dass er ein guter Spieler für uns wird. Aber er lernt das Spiel gerade erst noch kennen."

Djeri spielte zuvor zwei Jahre in der GFL und sammelte in seiner letzten Saison in Köln 12 Sacks, 40 Tackles, 10 davon für Raumverlust und 2 Forced Fumbles. Als nächstes müsse sich Djeri aber "natürlich dem Level des Wettbewerbs anpassen".