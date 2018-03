Trade! New England Patriots holen Cordarrelle Patterson aus Oakland

NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays NBA Pistons @ Knicks MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers@ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Oakland A's NHL Predators @ Lightning

Die New England Patriots haben nach dem Trade für Ex-Browns-Cornerback Jason McCourty ein zweites Mal auf dem Trade-Markt zugeschlagen: Die Pats einigten sich mit den Oakland Raiders auf einen Wechsel von Cordarrelle Patterson.

Informationen von NFL-Network-Insider Ian Rapoport zufolge erhalten die Raiders im Zuge des Trades New Englands Fünftrunden-Pick, im Gegenzug wandert neben Patterson Oaklands Sechstrunden-Pick nach Foxboro.

Patterson könnte in New Englands Offense eine Rolle als Speed-Receiver bekommen, allerdings ist ein anderes Szenario wahrscheinlicher: Pats-Coach Bill Belichick legt enorm großen Wert auf sein Special Team, Patterson ist einer der besten Kick-Off-Returner in der NFL und könnte in New England zusätzlich anderweitig im Special Team eingesetzt werden.

Die Verpflichtung nämlich kommt auch im Zuge des vermutlichen Abgangs von Matthew Slater. Der langjährige Patriots-Special-Team-Star hat sich ESPN-Informationen zufolge am Wochenende mit den Pittsburgh Steelers getroffen.