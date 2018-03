NFL-News: Trade! Los Angeles Rams holen Aqib Talib aus Denver

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Die Los Angeles Rams bleiben das mit Abstand aktivste Team dieser Offseason - und haben jetzt schon wieder zugeschlagen: Der amtierende NFC-West-Champ einigte sich mit den Denver Broncos auf einen Trade von Cornerback Aqib Talib.

Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport erhält Denver im Gegenzug einen Fünftrunden-Draft-Pick. Talib geht 2018 in das vorletzte Jahr seines Vertrags und wird den Cap mit elf Millionen Dollar belasten. Über die letzten beiden Jahre seines Deals hat er keine Garantien mehr, die Rams könnten sich also jederzeit ohne Dead Cap von dem 32-Jährigen trennen.

Schon seit einigen Tagen kursierten Trade-Gerüchte rund um Talib, vor allem die New England Patriots schienen im Rennen weit vorne zu sein. Wie Rapoport vermeldet, kamen die Verhandlungen zwischen Denver und den Pats allerdings zum Stillstand - und die Rams, mit Ex-Broncos-Defensive-Coordinator Wade Phillips in ihren Reihen, nutzten die Chance.

Die Rams bleiben damit das aktivste Team der bisherigen Offseason. L.A. hatte zuvor bereits Linebacker Alec Ogletree an die New York Giants abgegeben, vor allem aber konnten sich die Rams via Trade Marcus Peters aus Kansas City schnappen. Peters und Talib könnten auf einen Schlag eines der besten Cornerback-Duos der Liga bilden. Am Donnerstagabend verpflichteten die Rams außerdem Ex-Packers-Cornerback Sam Shields.

Denver auf der anderen Seite wird mit Chris Harris und Bradley Roby als Starting-Cornerbacks in die Saison gehen - und konnte durch den Talib-Trade vor allem finanziellen Spielraum schaffen. Den werden die Broncos im Wettbieten um Kirk Cousins brauchen.

Überblick: Welche NFL-Trades gab es dieses Jahr?