NFL-News: Tennessee Titans entlassen Running Back DeMarco Murray

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Die Tennessee Titans gehen in ihrem Backfield wenig überraschend in eine neue Richtung: Die Titans vermeldeten am Donnerstag, dass Running Back DeMarco Murray entlassen wird.

Die Titans hatten Murrays Vertrag, als man ihn via Trade aus Philadelphia verpflichtet hatte, so strukturiert, dass sie nach zwei Jahren ohne Dead Cap aussteigen können. Von dieser Option machte Tennessee jetzt Gebrauch, das Team gewinnt damit 6,25 Millionen Dollar an Cap Space.

Schon seit Wochen war offen über die Entlassung des 30-Jährigen spekuliert worden. Murray, der in seiner ersten Saison in Tennessee noch 1.664 Total Yards sowie zwölf Touchdowns aufgelegt hatte, war im Laufe der vergangenen Spielzeit merklich weniger explosiv.

Running-Back-Kollege Derrick Henry, der jetzt den Starter-Spot übernehmen wird, wirkte wie der klar bessere Spieler, während Murray mit anhaltenden Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Der Routinier hat jetzt zumindest einige Tage Zeit, um sich möglicherweise mit einem neuen Team zu einigen, ehe die große Free-Agency-Welle über die NFL hereinbricht.