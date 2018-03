Seattle Seahawks verpflichten Offensive Lineman D.J. Fluker

NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder

Die Seattle Seahawks haben am späten Dienstagabend in ihre Offensive Line investiert: Seattle einigte sich mit Ex-Giants-Lineman D.J. Fluker auf einen Einjahresvertrag.

Das bestätigte Flukers Berater Deryk Gilmore gegenüber Mike Garafolo vom NFL Network. "Er ist in der besten Form seines Lebens und freut sich sehr auf diese Gelegenheit", fügte Gilmore hinzu.

Fluker könnte bei den Seahawks direkt Guard Luke Joeckel ersetzen, dessen Vertrag ausgelaufen war und der seit der Vorwoche Free Agent ist. Seattle könnte ihn allerdings auch als Right Guard - also auf der anderen Seite - einplanen und versuchen, Joeckel zurück zu holen. Eine Alternative wäre es, Ethan Pocic in den Joeckel-Slot zu ziehen.

Fraglos gibt Fluker den Seahawks mehr Masse an der Offensive Line, was zu einem vermutlichen Wechsel in der Blocking-Philosophie im Run Game passt: Nach dem Abgang von Tom Cable ist davon auszugehen, dass die Seahawks mehr Power- und Man-Konzepte einbauen. Laut Pro Football Focus hatte Seattle in der Vorsaison in 72 Prozent der Fälle ein Zone-Blocking-Scheme eingesetzt.

In jedem Fall ist bei den Hawks ein kurioser Trend erkennbar: Über die vergangenen beiden Jahre haben sie mit Joeckel (2), Dion Jordan (3), Barkevious Mingo (6), Fluker (11), Sheldon Richardson (13) und Eddie Lacy (61) sechs Spieler aus der Top-61 des 2013er Drafts verpflichtet - teilweise in der Free Agency, teilweise via Trade.