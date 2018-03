Medien: Kein Karriereende! Rob Gronkowski macht weiter und spielt auch 2018

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Rob Gronkowski schockte die Fans der New England Patriots, als er nach dem Super Bowl offen mit seinem Karriereende kokettierte. Nach wie vor hat sich der Tight End nicht final zu seinen Plänen geäußert - Berichten zufolge aber macht er weiter und spielt auch 2018.

Das vermeldet NFL-Network-Insider Ian Rapoport. Demnach gehe man inzwischen davon aus, dass Gronk den Patriots zumindest für die kommende Saison erhalten bleibt.

Gronkowskis Reaktion unmittelbar nach dem Super Bowl hatte zuvor für Aufsehen gesorgt. Auf die Frage eines Reporters, ob das vorzeitige Karriereende eine Option sein könnte, deutete er an, dass die Idee bereits im Raum steht: "Ich weiß nicht, woher Sie diese Information haben. Aber ich werde mir definitiv Gedanken über meine Zukunft machen."

Man werde sich "in den nächsten beiden Wochen zusammensetzen und dann werden wir sehen, wo ich stehe". ESPN-Reporter Jeff Darlington berichtete später, dass Gronk schon seit einer Weile mit dem Gedanken an den Rücktritt spiele. Auch habe Gronk schon Wochen vor seiner im AFC Championship Game gegen Jacksonville erlittenen Gehirnerschütterung ans Karriereende gedacht.

Patriots: Gronkowski im vorletzten Vertragsjahr

Gronkowski selbst meldete sich kurz nach Rapoports Bericht allerdings via Twitter zu Wort - mit einer nebulösen Botschaft. Der Tight End postete lediglich das Wort "ahnungslos". Ob das auf Rapoports Meldung bezogen war ist nach wie vor unklar.

Der 28-Jährige geht 2018 in das vorletzte Jahr seines Patriots-Vertrags und belastet New Englands Salary Cap mit 10,9 Millionen Dollar. Hätte er tatsächlich den vorzeitigen Rücktritt gewählt, würde er über die kommenden beiden Jahre auf mindestens 17 Millionen Dollar an Base Salary sowie rund 1,4 Millionen Dollar Kader-Bonus-Zahlungen verzichten.