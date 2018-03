NFL: Ex-Vikings-Quarterback Case Keenum geht zu Denver Broncos

NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers

Die Denver Broncos haben offenbar einen neuen Quarterback gefunden. Einem Medienbericht zufolge wird Case Keenum zum Start des neuen Liga-Jahres am Mittwoch einen langfristigen Vertrag in Colorado unterschreiben. Er ist damit der erste der Top-QBs, der damit wohl vom Markt ist.

Wie Adam Schefter von ESPN vermeldet, sind sich beide Seiten handelseinig. Die Details zum Vertrag sind allerdings noch nicht bekannt.

Die Broncos sind damit effektiv auch raus aus dem Rennen um Ex-Redskins-Quarterback Kirk Cousins, um den weiterhin die New York Jets, Arizona Cardinals und Minnesota Vikings, Keenums Ex-Team, buhlen. Gerüchten zufolge waren die Broncos auch an Teddy Bridgewater interessiert.

Für Keenum sind die Broncos dessen vierte Station in der NFL. Er begann seine Karriere 2012 bei den Houston Texans, ging dann im Laufe der Saison 2014 zu den Rams und machte dann sowohl in St. Louis 2015 als auch in Los Angeles 2016 ein paar Starts, ehe es 2017 zu den Vikings ging.

In Minnesota übernahm er für den verletzten Sam Bradford, warf in 15 Spielen (14 Starts) für 3547 Yards und 22 Touchdowns (7 INT). Zudem führte er das Team bis ins NFC Championship Game, das letztlich gegen die Philadelphia Eagles verloren ging.