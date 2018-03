New York Jets: Teddy Bridgewater "unwohl" bei Fragen über sein Knie

NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors

Die New York Jets investieren in diesem Jahr heftig in die Quarterback-Position: Josh McCown wurde gehalten, im Draft tradete Gang Green bereits teuer nach oben - und auch Teddy Bridgewater wurde verpflichtet. Letzterer ist dabei aufgrund seiner schweren Knieverletzung vor zwei Jahren noch immer eine komplette Wildcard, bei seinem ersten Gespräch mit Medienvertretern nach dem Wechsel versprühte der Ex-Vikings-Quarterback nicht gerade Optimismus.

Am Mittwoch hatte Bridgewater seinen ersten Konferenz-Call mit den Medienvertretern nach der Unterschrift in New York. Dabei kamen naturgemäß Fragen auf, wie nahe sein Knie an den 100 Prozent sei und ob er an den Offseason-Workouts teilnehmen kann. Der 26-Jährige gab sich dabei äußerst zurückhaltend.

"Das ist etwas, bei dem ich mich unwohl fühle, jetzt darüber zu sprechen", zitiert ESPN Bridgewater, der hinzufügte: "Ich bin mir sicher, dass es Gespräche mit dem Trainerstab geben wird und wir dann einen Plan entwickeln werden."

Bridgewater war mit dem Ziel in die Free Agency gegangen, eine reelle Chance als Starter zu haben. In New York könnte das schwer werden, angesichts der Tatsache, dass McCown zurückkehrte und dass mutmaßlich mit dem dritten Pick im Draft ein Rookie-Quarterback kommt. Bridgewaters Vertrag läuft auch nur für die 2018er Saison und bringt ihm lediglich eine Million Dollar garantiert ein, mehrere weitere Millionen sind über Bonus-Zahlungen möglich.

Teddy Bridgewaters NFL-Statistiken:

Jahr Spiele (Starts) Completions/Pässe Yards Touchdowns Interceptions 2014 13 (12) 259/402 2.919 14 12 2015 16 (16) 292/447 3.231 14 9 2017 1 (0) 0/2 0 0 1

Dieser Deal legt nahe, dass Bridgewater keinen sonderlich großen Markt hatte - Teams sind wohl noch immer abgeschreckt durch die schwere Knieverletzung, die er kurz vor dem Saisonstart 2016 erlitten hat.

Trotzdem betonte er am Mittwoch auch: "Ich habe großes Vertrauen in meine Fähigkeiten und in den Betreuer- und Trainerstab hier. Ich vertraue darauf, dass sie mich wieder auf das Level bringen können, das ich einst hatte. Aber gleichzeitig ist erst März und der einzige Weg, um besser zu werden, ist der, jetzt hart zu arbeiten."