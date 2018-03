NFL-News: New York Giants' Boss über Odell Beckham: "Niemand ist unantastbar"

NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers

Odell Beckham von den New York Giants sorgte zuletzt für unschöne Schlagzeilen abseits des Platzes. Denen musste sich jetzt auch Team-Besitzer John Mara stellen - und der überraschte mit deutlichen Aussagen in Richtung seines Star-Receivers.

Vor einigen Tagen war ein Video im Netz kursiert. Darauf zu sehen ist der Wide Receiver in einem Hotelbett neben einer Frau, außerdem: eine Pizza, eine Zigarre und ein weißes Pulver - womöglich Drogen. Schnell kochte die Gerüchteküche hoch, die Giants vermeldeten, dass sie keinen Kommentar zu dem Video abgeben wollen.

Mara hatte dann am Sonntag andere Pläne - auch notgedrungen: Am Rande des Team-Besitzer-Meetings wurden ihm stolze 18 Fragen zu seinem Star-Receiver gestellt. Und Mara hielt sich nicht zurück. Zwar wisse er "nicht, was genau in dem Video zu sehen ist. Aber ich habe es schon vorher gesagt: Ich bin es leid, Fragen über Odells Benehmen zu beantworten. Ich denke er weiß, was wir von ihm erwarten und jetzt liegt es an ihm."

Weiter erklärte Mara: "Zu häufig lässt er es zu, dass er in unschöne Situationen kommt und trifft dabei falsche Entscheidungen." Das Video kommt für Beckham zur Unzeit, OBJ geht in sein letztes Vertragsjahr und dürfte sich Hoffnungen auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung gemacht haben. Die sollte er jetzt eher nicht erwarten.

Mara über Beckham: "Niemand ist unantastbar"

"Wir werden ihn nicht anderen Teams anbieten", fuhr Mara fort, "aber wenn man sieht, dass wir eine 3-13-Saison hinter uns haben und betrachtet, wie schlecht wir gespielt haben, dann muss ich sagen, dass niemand unantastbar ist."

Beckham verpasste den Großteil der vergangenen Saison - zwölf Spiele insgesamt - aufgrund einer Knöchelverletzung. Das lässt die Interpretation, dass Mara diese Aussage primär so verpackte, um seinen Receiver darauf aufmerksam zu machen, dass er nicht mehr allzu viel Spielraum hat.

Zudem nämlich stellte der Giants-Besitzer klar: "Verträge werden erledigt, wenn die Zeit dafür ist. Wir müssen schauen, was passiert." So sei es auch "eine Möglichkeit", dass Beckham seinen Vertrag ausspielt.

Auf die Nachfrage, ob der Vorfall Beckhams Chance auf einen langfristigen Vertrag beeinträchtigt, antwortete Mara: "Ich denke, das ist etwas, das man in Betracht ziehen muss. Ja."

