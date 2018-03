Medien: Muhammad Wilkerson trifft sich mit den Green Bay Packers

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Die Green Bay Packers könnten den ersten ganz dicken Free-Agent-Fisch dieses Jahres an Land ziehen. Übereinstimmenden Berichten zufolge wird sich der bei den New York Jets entlassene Muhammad Wilkerson noch in dieser Woche mit den Packers treffen.

Das vermelden unter anderem Tom Silverstein vom Milwaukee Journal Sentinel sowie Rob Demovsky von ESPN. Demnach soll sich Wilkerson noch am Mittwoch mit den Packers treffen, exakt eine Woche, bevor die Free Agency offiziell beginnt.



Der Defensive End war nach sieben teils turbulenten Jahren von den Jets entlassen worden. Wilkerson soll intern ein ernsthaftes Problem geworden und statt ein Anführer, worauf das Team mit der teuren Vertragsverlängerung 2016 gesetzt hatte, eher ein Störenfried gewesen sein. Mehrfach hat er dem Vernehmen nach Team-Regeln verletzt haben, während er eine desolate Arbeitseinstellung an den Tag legte.

Da der 28-Jährige entlassen wurde und sein Vertrag nicht einfach ausläuft, kann er schon jetzt mit Teams in Kontakt treten. Zwar sollen weitere Franchises auf seiner Liste stehen, mit den Packers aber wird er sich offenbar als erstes treffen.

Ein Grund dafür könnte auch der neue Defensive Coordinator in Green Bay sein: Unter Mike Pettine hatte Wilkerson in seinen ersten beiden NFL-Spielzeiten 2011 und 2012 bereits gespielt, offensichtlich haben sich beide in guter Erinnerung behalten. Es ist davon auszugehen, dass Wilkerson eine Einigung mit einem Team anstrebt, bevor am kommenden Montag das Verhandlungsfenster und am Mittwoch schließlich die Free Agency beginnt und alle anderen Spieler mit auslaufendem Kontrakt verfügbar werden.