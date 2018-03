NFL News: Medien: Los Angeles Rams zeigen Interesse an Trade für Odell Beckham

NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs

Die Offseason der Los Angeles Rams nimmt womöglich noch groteskere Züge an: Nachdem sich die Rams bereits mit Marcus Peters und Aqib Talib ein neues Cornerback-Duo sowie mit Ndamukong Suh den besten Defensive Tackle auf dem Markt geholt haben, könnte jetzt ein absoluter Kracher folgen. L.A. soll Interesse an einem Trade für Odell Beckham von den New York Giants zeigen.

Das vermeldet die New York Daily News. Demnach verlangen die Giants einen Erstrunden-Pick plus weitere Draft-Picks für den Star-Receiver und die Rams sollen bereits mit den Giants über die Möglichkeit eines entsprechenden Trades gesprochen haben.

Die Gerüchte kommen, kurz nachdem die Giants Beckham öffentlich in die Pflicht genommen haben. Team-Boss John Mara betonte am Sonntag, dass er es "leid ist, Fragen über Odells Benehmen zu beantworten. Ich denke er weiß, was wir von ihm erwarten und jetzt liegt es an ihm."

Weiter erklärte Mara: "Zu häufig lässt er es zu, dass er in unschöne Situationen kommt und trifft dabei falsche Entscheidungen." Man werde den Receiver zwar "nicht anderen Teams anbieten, aber wenn man sieht, dass wir eine 3-13-Saison hinter uns haben und betrachtet, wie schlecht wir gespielt haben, dann muss ich sagen, dass niemand unantastbar ist."

Medien: Beckham-Trade wegen Vertragsforderung?

NFL-Network-Insider Ian Rapoport vermeldete daraufhin, dass Beckham nicht gewillt sei, unter der Fifth-Year-Option in die Saison zu gehen. Der Receiver, der somit in sein letztes Vertragsjahr geht, soll auf einen neuen Deal pochen, was Trade-Gespräche zusätzlich befeuern könnte.

Mehrere Giants-Beat-Writer vermeldeten im Zuge der Rams-Gerüchte allerdings, dass ein Trade "nicht wahrscheinlich" (Kimberly Jones) sei. Tom Rock von Newsday Sports betonte, dass es kein konkretes Interesse an einem Trade gebe.

Odell Beckhams NFL-Statistiken: