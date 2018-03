NFL-News: Los Angeles Rams Favorit im Rennen um Ndamukong Suh?

NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers

Ndamukong Suh ist nach wie vor ein Free Agent, der von den Miami Dolphins entlassene Defensive Tackle erwägt noch immer seine Optionen. Die kristallisieren sich immer klarer heraus - mit den Los Angeles Rams offenbar in der Pole Position.

Das vermeldete NFL-Network-Insider Ian Rapoport am Montag bei Good Morning Football. Die Rams seien demnach aktuell der Favorit auf Suh, die Tennessee Titans und die New Orleans Saints bleiben aber ebenfalls im Rennen. Der 31-Jährige hatte allen drei Teams einen Besuch abgestattet.

Indes sind zwei andere Kandidaten vom Tisch: Suh hatte bereits in der Vorwoche sein eigentlich geplantes Treffen mit den Oakland Raiders abgesagt, die New York Jets - die dem Vernehmen nach das teuerste Paket geschnürt hatten - zogen ihr Angebot am Montag zurück.

"Das kann für uns nur gute Nachrichten bedeuten", erklärte Rams-Coach Sean McVay bereits ganz offen gegenüber der Los Angeles Times. Geschäftsführer Les Snead hatte am Sonntag vermeldet: "Immer wenn mehrere Teams involviert sind, weiß man nie genau, was die anderen planen. Daher müssen wir abwarten."

Zwar hat Suh mit den Saints ebenfalls einen unbestreitbaren Contender zur Auswahl, die Rams aber bieten die spannendsten Mitspieler: Suh würde in L.A. nicht nur neben Aaron Donald - seines Zeichens der beste Defensive Tackle der Liga - auflaufen, sondern hätte zusätzlich dahinter mit Marcus Peters und Aqib Talib das wohl aggressivste Cornerback-Duo der NFL im Team.