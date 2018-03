Medien: Kirk Cousins unterschreibt bei den Minnesota Vikings voll garantierten Vertrag

NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers

Er ist der dickste Fisch dieser Free Agency - und es zeichnet sich ab, wohin es Kirk Cousins zieht: Übereinstimmenden Berichten zufolge erhalten die Minnesota Vikings den Zuschlag, und das mit einem historischen Deal.

Wie NFL-Network-Insider Ian Rapoport vermeldet, soll Cousins in Minnesota einen Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt in Höhe von 28 Millionen Dollar erhalten. Der historische Aspekt dabei: Der Vertrag soll komplett garantiert sein.

Laut ESPN-Insider Adam Schefter deutet alles darauf hin, dass Cousins am Donnerstag in Minnesota unterschreiben wird - eine finale Einigung vorher aber ist wohl unwahrscheinlich. Die Vikings-Coaches und -Bosse wollen sich nämlich zunächst am Mittwochabend mit Cousins zum Essen treffen, ehe Cousins am Donnerstag die Team-Einrichtungen besichtigen wird. Danach dürfte die Unterschrift erfolgen.

Die Vikings galten seit Wochen als Favorit auf die Dienste Cousins', mit den Denver Broncos, den Arizona Cardinals und den New York Jets als heißeste Konkurrenten. Die Broncos zogen sich als erstes zurück und schnappten sich stattdessen Case Keenum. Die Jets sollen Teddy Bridgewater als Plan B ausgerufen haben.