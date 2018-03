Hall-of-Famer Jim Kelly erneut an Krebs erkrankt

NBA Live 76ers @ Cavaliers NBA Raptors @ Wizards NHL Blues @ Stars NHL Blackhawks @ Kings NBA Celtics @ Rockets NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NHL Canadiens @ Lightining NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics

Der frühere Footballstar Jim Kelly ist erneut an Krebs erkrankt. Beim 58-Jährigen wurde wie bereits vor fünf Jahren ein Mundhöhlenkarzinom festgestellt.

Das gab der Hall-of-Famer am Donnerstag bekannt. Kelly hatte die Buffalo Bills in der NFL von 1991 bis 1994 als Quarterback viermal nacheinander in den Super Bowl geführt.

Der fünfmalige Pro-Bowler hat elf Jahre für Buffalo gespielt. Den Titel holte er nie. Seit 2002 ist Kelly Mitglied der Hall of Fame.