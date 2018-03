NFL-News: Earl Thomas über seine Zukunft bei den Seattle Seahawks: "Ein Ratespiel"

NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers

Verlässt auch Earl Thomas die Seattle Seahawks? Während sich Seattle bereits von einigen Routiniers getrennt hat und mögliche weitere Abschiede bevorstehen, verbreitete Thomas am Wochenende Unsicherheit über seine Zukunft.

Am Rande eins NFL-Medienevents in Irland war Thomas, gemeinsam mit anderen Spielern, bei NFL UK Live zu Gast. Auf seine Zukunft in Seattle angesprochen erklärte der Safety: "Ich hoffe, dass ich bleibe. Aber im Moment weiß das niemand. Es ist ein Ratespiel. Wir werden sehen, was passiert."

Ein Abschied von Thomas wäre sportlich betrachtet der schwerste Schlag für ein Seahawks-Team, das sich in dieser Offseason im Umbruch befindet: Unter anderem Richard Sherman, Michael Bennett, Jimmy Graham und Sheldon Richardson wurden abgegeben beziehungsweise gehen gelassen, während bei Kam Chancellor und Cliff Avril das drohende, durch Verletzungen bedingte Karriereende im Raum steht.

Thomas machte prompt nochmals via Twitter klar, dass er persönlich keinerlei Absichten hat, Seattle zu verlassen und dass er sowie seine Familie sich in der Stadt und bei den Seahawks mehr als wohl fühlen.

Gleichzeitig aber hatte Thomas selbst die Trade-Gerüchte kurz vor dem Ende der vergangenen Regular Season ins Rollen gebracht. "Ich war schon immer ein Cowboys-Fan", erklärte Thomas nach dem 21:12-Sieg über die Dallas Cowboys. Der 28-Jährige hatte zuvor für Aufregung gesorgt, als er in den Katakomben des AT&T Stadiums zu Dallas-Coach Jason Garrett sagte: "Wenn ihr die Chance bekommt, holt mich."