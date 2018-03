NFL-News: Bill Belichick überzeugte Josh McDaniels von Verbleib bei den Patriots

NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers

Knapp zwei Monate ist es her, da zog Patriots-Offensive-Coordinator Josh McDaniels seine mutmaßliche mündliche Zusage an die Indianapolis Colts zurück und entschied sich, statt Head Coach in Indy zu werden, doch für den Verbleib bei den Patriots. Nach wie vor ist unklar, was genau die Motive hinter dem Rückzieher waren - zumindest aber gewährte Pats-Coach Bill Belichick jetzt einige Einblicke in den Prozess.

Wie New Englands Head Coach am Rande des Team-Besitzer-Meetings verriet, hatte er vor dem Super Bowl tatsächlich schlicht keine tiefergehende Unterhaltung mit McDaniels über dessen Zukunft führen können.

"Als das Spiel vorbei war, hatten wir die Chance, direkt über die Situation zu sprechen - im Gegensatz zu vorher, als wir einfach über das Spiel und die Dinge, die wir tun müssen, um zu gewinnen sprechen wollten", zitiert ESPN Belichick. "Vorher hatten wir, ich würde sagen, minimale Gespräche. Die wurden viel tiefer und länger direkt nach dem Spiel."

Welche Argumente McDaniels genau zum Verbleib überzeugt haben ließ Belichick nicht durchblicken, allerdings bestätigte er: "Wir konnten uns auf einige Dinge einigen. Ich freue mich sehr, dass er noch bei uns ist und in seiner Rolle hier bleibt. In meinen Augen ist er einer der besten Offensive Coordinator in der NFL. Ich freue mich, dass wir basierend auf unserem Meeting - einige Dinge sind dabei passiert - eine Einigung erzielen und ihn halten konnten."