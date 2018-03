All or Nothing: Amazon zeigt die Saison der Dallas Cowboys in Staffel 3

NBA Live 76ers @ Cavaliers NBA Raptors @ Wizards NHL Blues @ Stars NHL Blackhawks @ Kings NBA Celtics @ Rockets NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NHL Canadiens @ Lightining NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics

Football-Fans dürfen sich auf einen Leckerbissen in der Offseason freuen: Amazon hat mit seinem Streaming-Dienst Prime Video in der dritten Staffel der Erfolgsserie "All or Nothing" die Dallas Cowboys während der vergangenen Saison begleitet.

Das teilten die Liga und Amazon via Twitter mit. Die Serie war von Anfang an ein einschlagender Erfolg: Amazon begleitete in der ersten Staffel die Arizona Cardinals in der 2015er Saison, als die Cards bis ins NFC Championship Game stürmten.

Ein Jahr später gab es das Drama rund um die Rams, als sie nach Los Angeles umzogen und schließlich die Ära von Jeff Fisher endete. Die vergangene Saison in Dallas bietet ebenfalls diverse Storylines, von der Suspendierung von Ezekiel Elliott über Dak Prescotts Probleme, Dez Bryants Leistungseinbruch und unter dem Strich sportliche Enttäuschung in Big D.

Die dritte Staffel mit den Dallas Cowboys wird ab dem 27. April bei Amazon verfügbar sein.

Was macht Amazons All or Nothing aus?

Der besondere Aspekt an der bereits mit diversen Preisen ausgezeichneten Serie ist die Tatsache, dass die Kameras das Team überall begleiten und auch diverse feste Kameras rund um das Team installiert sind.

Das schafft eine ungewöhnlich intime Atmosphäre und gibt dem Zuschauer die Chance, bislang unbekannte Eindrücke zu gewinnen. Die Saison wird chronologisch dargestellt und die Geschichten der Spieler sowie der Spiele selbst erzählt.

Dallas Cowboys bei All or Nothing

Die Cowboys sollten, neben den bereits genannten Themen, auch ohne Playoff-Run für allerhand Drama sorgen. Nicht nur Fans dürften auf einen Blick hinter die Kulissen von Jerry Jones' Reich gespannt sein, während Experten wie Fans gleichermaßen sich schon länger über den Führungsstil von Cowboys-Coach Jason Garrett wundern.

"Es ist eines der bekanntesten und faszinierendsten Teams der NFL, die Cowboys haben eine enorme Fan-Base", betonte Heather Schuster, Chef von Amazon Originals. "Diese Staffel wird Prime-Mitgliedern erneut unglaublichen Zugang gewähren und packendes Drama sowie jede Menge Football-Action zeigen."

