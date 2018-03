NFL: Wide Receiver Sammy Watkins unterschreibt wohl bei den Kansas City Chiefs

NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers

Die Kansas City Chiefs stehen wohl vor der Verpflichtung von Wide Receiver Sammy Watkins. Der 24-Jährige soll am Mittwoch in Missouri für drei Jahre unterschreiben.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, wird Watkins am Mittwoch, wenn die Free Agency beginnt, einen Dreijahresvertrag bei den Chiefs unterschreiben, der ihm bis zu 16 Millionen Dollar einbringen würde. 30 Millionen davon wären ihm garantiert.

Watkins wurde 2014 von den Buffalo Bills in der ersten Runde an vierter Stelle gedraftet und spielte zwei Jahre im Bundesstaat New York. In der letzten Saison war der Receiver bei den Los Angeles Rams unter Vertrag.