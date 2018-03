NFL: New Orleans Saints verlängern mit Quarterback Drew Brees

NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers

Für einige Stunden schien es so, als könnte die Situation rund um Drew Brees für die New Orleans Saints tatsächlich ungemütlich werden. Doch nur etwa einen halben Tag, nachdem das Verhandlungsfenster geöffnet wurde, hat sich Brees mit den Saints auf einen neuen Deal geeinigt.

Übereinstimmenden Berichten zufolge, darunter von NFL-Network-Insider Ian Rapoport und ESPN-Insider Adam Schefter, beläuft sich Brees' neuer Vertrag in New Orleans auf zwei Jahre und bis zu 50 Millionen Dollar. Davon sollen 27 Millionen Dollar garantiert sein. Nach dem ersten Vertragsjahr haben die Saints laut Schefter eine Team-Option auf das zweite Jahr.

Der Vertrag soll noch am Dienstag unterschrieben werden, Brees' altes Arbeitspapier war so strukturiert, dass es zum Start des neuen Liga-Jahres enden würde - und die Saints mit 18 Millionen Dollar an Dead Cap zurück gelassen hätte, hätte er New Orleans tatsächlich verlassen.

Noch am Montag, als angehende Free Agents mit anderen Teams in Verhandlungen starten durften, hatte die Gerüchteküche gebrodelt. Unter anderem die Minnesota Vikings hatten wohl bei Brees angefragt.