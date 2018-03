NFL-News: Los Angeles Rams traden Alec Ogletree zu den New York Giants

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Die Los Angeles Rams bleiben eines der aktivsten Teams dieser Offseason: L.A. tradete am Mittwochabend Linebacker Alec Ogletree zu den New York Giants - und schafft so auch weiter finanziellen Spielraum.

Informationen von NFL-Network-Insider Ian Rapoport zufolge bezahlen die Giants 2018er Viert- und Sechstrunden-Picks für den Linebacker. Die Rams schicken zusätzlich zu Ogletree einen Siebtrunden-Pick im 2019er Draft nach New York.

Die Giants hatten die Linebacker-Position unter ihrem früheren Regime konstant ignoriert und wenig wertgeschätzt, der neue Team-Boss Dave Gettleman denkt offenbar in eine andere Richtung. Ogletree, auch wenn er definitiv nicht in den Linebacker-Elite-Kreis gehört und noch immer zu häufig Plays falsch liest oder mit seiner Explosivität auf falsche Reads überreagiert, stellt ein sofortiges Upgrade bei den G-Men dar.

Durch den Abgang Ogletrees, der erst vor einem halben Jahr einen Vierjahresvertrag in L.A. unterzeichnet hatte, gewinnen die Rams derweil zehn Millionen Dollar an Cap Space.

Das gibt dem Team kurz vor dem Start der Free Agency wichtigen Spielraum: Nachdem Safety Lamarcus Joyner den Franchise Tag erhalten hat, könnte sich L.A. jetzt einen neuen Vertrag für Sammy Watkins leisten - während gleichzeitig auch der mutmaßliche Mega-Deal für Aaron Donald am Horizont immer größer wird.