Transition Tag - Kyle Fuller von den Chicago Bears geschützt

Die Chicago Bears haben sich vor einem einfachen Abgang von Kyle Fuller geschützt. Der talentierte Cornerback wurde von der Franchise aus Illinois durch das Transition Tag gehalten.

Das Transition Tag hat für die Bears die Bedeutung, dass die Franchise mit jedem Angebot gleichziehen kann, welches der Cornerback erhält. Dafür hat Chicago sieben Tage nach Eingang des Angebots Zeit.

Durch das Tag wird Fuller in der kommenden Saison 12,971 Millionen Dollar verdienen und somit 2 Millionen weniger, als wenn er mit dem Franchise Tag ausgestattet worden wäre.

Bei den Bears wird in Prince Amukamara schon ein anderer Cornerback auf den freien Markt treten. Wehrlos wollte man keinen zweiten verlieren. Chicago wird mit über 60 Millionen Dollar an verfügbarem Cap Space in die Free Agency und unter dem neuen Head Coach Matt Nagy in die neue Saison gehen.