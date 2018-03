Carolina Panthers: Kicker Graham Gano verlängert für vier Jahre

NBA Rockets @ Bucks NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors NBA Rockets @ Raptors NHL Canadiens @ Lightning NBA Suns @ Hornets NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs

Die Carolina Panthers haben sich mit Kicker Graham Gano auf einen langfristigen Vertrag geeinigt. Der 30-Jährige unterzeichnete am Dienstag einen Vier-Jahres-Vertrag.

Gano wird bei den Panthers rund 17 Millionen Dollar verdienen. Damit ist er der zweitbestbezahlte Kicker der Liga nach Stephen Gostkowski von den New England Patriots (17,2 Millionen Dollar). Dies berichtet NFL Insider Ian Rapoport.

Die Panthers haben es vorher offenbar in Betracht gezogen, Gano via Franchise Tag zu halten. Der Kicker sicherte sich in der abgelaufenen Saison nach 29 von 30 erfolgreichen Field-Goal-Versuchen seine erste Pro-Bowl-Nominierung.