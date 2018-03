Buffalo Bills: A.J. McCarron unterschreibt für zwei Jahre

NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs

Die Buffalo Bills haben wohl als letztes Termin ihren Quarterback für die neue Saison gefunden. Zumindest für den Start. A.J. McCarron hat nämlich in der Free Agency einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Am Mittwoch gaben die Bills bekannt, dass McCarron einen Zwei-Jahres-Vertrag über 16,5 Millionen Dollar abgeschlossen hat. 10 Millionen Dollar davon sind garantiert.

McCarron wurde nach vier Jahren in als Backup von Andy Dalton bei den Cincinnati Bengals Free Agent. Er schien gute Karten zu halten, da es einige Teams gab, die nach einem Quarterback gesucht haben. Nachdem Kirk Cousins, Tyrod Taylor, Case Keenum und Josh McCown aber vor ihm ihr neues Team gefunden haben, ging McCarron fürs erste leer aus. Als letzter der hoch gehandelten Quarterback-Kandidaten schloss er den Vertraf in Buffalo ab.

Der 27-Jährige hat in seiner Karriere gerade mal in vier Spielen gestartet. In diesen Spielen hat er eine Completion-Prozentuale von 64,7 Prozent, für 920 Yards geworfen und dabei 6 Touchdowns feiern dürfen.