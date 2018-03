Boxer-Sohn Elijah Holyfield will in Georgia den Sprung in die NFL schaffen

NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals

Elijah Holyfield, ältester Sohn von Box-Legende Evander Holyfield, wird in der kommenden Saison voraussichtlich einer der Co-Starting-Running Backs im College für die Georgia Bulldogs sein.

Ab September geht der 22-Jährige in seine dritte College Saison und will den Sprung in die NFL schaffen.

Holyfield könnte theoretisch bereits ab dem Frühjahr von NFL-Teams gedraftet werden.

Für seinen Traum hat Holyfield in der Off Season deutlich an Muskelmasse zugelegt. Nach einem holprigen Start in seinen ersten beiden College-Jahren, in denen er wegen Marihuana-Besitzes vorübergehend verhaftet und für ein Spiel gesperrt wurde, peilt Holyfield diese Saison eine deutliche Steigerung an.