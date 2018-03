NFL: Arizona Cardinals verpflichten deutschen Defensive Lineman Moubarak Djeri

NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB MLB Saisonstart MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins NBA Trail Blazers @ Nuggets MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox NBA Celtics @ Wizards

Die Arizona Cardinals haben den deutschen Defensive Lineman Moubarak Djeri von den Cologne Crocodiles unter Vertrag genommen. Dies bestätigte der NFL-Verein am Mittwochabend via Twitter.

"Es war ein großer Traum und jetzt ist es Realität", sagte der 22-Jährige nachdem er den Vertrag unterschrieben hatte. "Ich bin so aufgeregt hier zu sein."

Der gebürtige Togolese ist sich aber auch der Klasse in der NFL bewusst: "Ich weiß, dass die NFL viel schneller ist, als die Liga in der ich davor gespielt habe. Aber ich werde weiter an mir arbeiten."

Der 190 cm große und 125 kg schwere DL spielte in der vergangenen Saison in der German Football League bei den Cologne Crocodiles und brachte es dabei auf zwölf Sacks, 40 Tackles, zehn Tackles for Loss und zwei Forced Fumbles.