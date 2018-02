Butler nach seiner Degradierung: "Sie haben mich aufgegeben"

NBA Jazz @ Pelicans NBA Thunder @ Warriors NBA Timberwolves @ Cavaliers NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NHL Golden Knights @ Sharks NBA Timberwolves @ Bulls NBA Pelicans @ Nets NHL Oilers @ Sharks NHL Rangers @ Jets NBA Cavaliers @ Celtics NHL Sharks @ Ducks NBA Spurs @ Jazz NBA Cavaliers @ Thunder NBA Clippers @ Celtics NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves NHL Flyers @ Rangers NHL Oilers @ Avalanche

Es war die erste große Überraschung im Super Bowl: Statt Malcolm Butler startete Eric Rowe in der Secondary der Patriots, und Philadelphia attackierte den Cornerback früh mehrfach erfolgreich. Butler zeigte sich anschließend ratlos - und dürfte das Team jetzt verlassen.

"Sie haben mich aufgegeben. So war es. Es war die Entscheidung der Coaches. Ich weiß nicht, woran es lag. Scheinbar habe ich nicht gut genug gespielt. Aber ich hätte den Ausgang dieses Spiels verändern können", gab Butler, der unter dem Strich defensiv überhaupt nicht zum Einsatz kam, nach der Partie zu Protokoll.

Weiter erklärte der Cornerback, der in der Regular Season noch 97,8 Prozent der Defensiv-Snaps gespielt hatte: "Ich habe einfach meine Arbeit gemacht und meine Mitspieler unterstützt. Ich habe nichts als gute Dinge über diese Organisation zu sagen. Sie haben mir eine Chance gegeben."

Butlers Vertrag in New England läuft jetzt aus, Mitte März wird er ein Unrestricted Free Agent sein. Bereits in der vergangenen Offseason hatte es Trade-Gerüchte gegeben, Butler schien kurz vor einem Wechsel zu den New Orleans Saints zu stehen. Die Ereignisse im Super Bowl dürften letzte Zweifel über seinen Abgang aus New England aus dem Weg geräumt haben.